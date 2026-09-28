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28.09.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco tendiert am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Cisco gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Cisco gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 106,12 USD abwärts.
Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 106,12 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'634 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Cisco-Aktie ging bis auf 106,07 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,36 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 386'597 Cisco-Aktien.
Bei 130,36 USD markierte der Titel am 05.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 22,84 Prozent Plus fehlen der Cisco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 66,82 USD erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Im Vorjahr erhielten Cisco-Aktionäre 1,66 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Cisco am 12.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 USD gegenüber 0,71 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cisco in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.25 Mrd. USD im Vergleich zu 14.67 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Cisco dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Cisco-Gewinn für das Jahr 2027 auf 5,10 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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