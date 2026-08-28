Cisco Aktie News: Cisco am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr rutschte die Cisco-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 110,31 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'518 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Cisco-Aktie bis auf 109,92 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 112,31 USD. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'144'562 Stück gehandelt.

Am 05.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 130,36 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cisco-Aktie derzeit noch 18,18 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.09.2025 bei 66,14 USD. Abschläge von 40,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Cisco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 12.08.2026. Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,71 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.25 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.67 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Cisco-Aktie in Höhe von 5,12 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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