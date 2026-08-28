Cisco Aktie News: Cisco am Freitagnachmittag billiger

Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 110,67 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'562 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Cisco-Aktie bis auf 110,48 USD ein. Mit einem Wert von 112,31 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 440'985 Cisco-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130,36 USD an. Gewinne von 17,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2025 Kursverluste bis auf 66,14 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,71 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cisco am 12.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,97 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cisco im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.25 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14.67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 5,12 USD je Aktie in den Cisco-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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