Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Cisco zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 95,69 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'566 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Cisco-Aktie bei 96,95 USD. Bei 96,95 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 492'686 Stück gehandelt.

Bei 130,36 USD markierte der Titel am 05.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cisco-Aktie somit 26,60 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2026 (72,81 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Cisco-Aktie mit einem Verlust von 23,91 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,69 USD aus. Am 12.11.2026 legte Cisco die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cisco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,72 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Cisco 18.52 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.88 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2027 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 5,51 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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