|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.11.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco steigt am Nachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Cisco. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 95,69 USD zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Cisco zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 95,69 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'566 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Cisco-Aktie bei 96,95 USD. Bei 96,95 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 492'686 Stück gehandelt.
Bei 130,36 USD markierte der Titel am 05.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cisco-Aktie somit 26,60 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2026 (72,81 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Cisco-Aktie mit einem Verlust von 23,91 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,69 USD aus. Am 12.11.2026 legte Cisco die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cisco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,72 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Cisco 18.52 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.88 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2027 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 5,51 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie
Cisco-Aktie dennoch schwächer: Jahresumsatzprognose angehoben
Keine KI-Blase? Warum Experte Tom Lee den NVIDIA-Gipfel erst 2033 erwartet
Spannungsfeld vor Quartalszahlen: So steht es um die Aktien von Arista und Cisco
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cisco Inc.
|
27.11.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt zu (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Cisco Aktie News: Cisco steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Cisco Aktie News: Cisco am Abend im Aufwind (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cisco-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Optimismus in New York: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Börse New York: Dow Jones klettert (finanzen.ch)
Analysen zu Cisco Inc.
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Cisco am 27.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.