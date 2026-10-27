Cisco Aktie News: Cisco gewinnt am Dienstagabend

Um 20:26 Uhr stieg die Cisco-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 111,55 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'419 Punkten steht. Bei 112,68 USD erreichte die Cisco-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 111,02 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'206'499 Cisco-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2026 markierte das Papier bei 130,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cisco-Aktie 16,87 Prozent zulegen. Am 28.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,44 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Cisco-Aktie mit einem Verlust von 36,86 Prozent wieder erreichen.

Cisco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Am 12.08.2026 lud Cisco zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,97 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.67 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.25 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Cisco Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Cisco-Gewinn für das Jahr 2027 auf 5,10 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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