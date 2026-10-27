Cisco Aktie News: Anleger greifen bei Cisco am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Cisco zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 111,60 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'426 Punkten steht. In der Spitze legte die Cisco-Aktie bis auf 111,92 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 111,02 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 565'089 Cisco-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130,36 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,81 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2025 (70,44 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Cisco-Aktie mit einem Verlust von 36,89 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Cisco am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.25 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 5,10 USD je Aktie in den Cisco-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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