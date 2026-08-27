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27.08.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco am Donnerstagabend billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Cisco. Zuletzt ging es für die Cisco-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 111,89 USD.
Die Cisco-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,4 Prozent auf 111,89 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'552 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Cisco-Aktie bis auf 111,62 USD. Mit einem Wert von 112,11 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'218'700 Cisco-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130,36 USD) erklomm das Papier am 05.06.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cisco-Aktie derzeit noch 16,51 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2025 Kursverluste bis auf 66,14 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cisco-Aktie 40,89 Prozent sinken.
Nachdem Cisco seine Aktionäre 2026 mit 1,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,71 USD je Aktie ausschütten. Am 12.08.2026 äusserte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,71 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.25 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cisco einen Umsatz von 14.67 Mrd. USD eingefahren.
Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Cisco am 18.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Cisco-Gewinn in Höhe von 5,12 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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