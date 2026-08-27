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27.08.2026 16:29:00

Cisco Aktie News: Cisco tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Cisco Aktie News: Cisco tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Cisco hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Cisco-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 112,34 USD an der Tafel.

Cisco
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Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Cisco-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 112,34 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'476 Punkten liegt. Bei 112,57 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Cisco-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 111,70 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 112,11 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 463'434 Cisco-Aktien.

Am 05.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 130,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cisco-Aktie somit 13,82 Prozent niedriger. Am 13.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 66,14 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cisco-Aktie derzeit noch 41,13 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 erhielten Cisco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Cisco am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 USD gegenüber 0,71 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cisco im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.25 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14.67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Cisco veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 5,12 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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