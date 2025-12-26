Cisco Aktie News: Cisco verteidigt Stellung am Freitagnachmittag

Die Cisco-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 78,03 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 48'704 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Cisco-Aktie bei 78,27 USD. Im Tief verlor die Cisco-Aktie bis auf 77,93 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,12 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 345'552 Cisco-Aktien umgesetzt.

Bei 80,82 USD markierte der Titel am 11.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,57 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,11 USD am 08.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cisco-Aktie derzeit noch 33,22 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Cisco seine Aktionäre 2025 mit 1,62 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,65 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 12.11.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,72 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,68 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.88 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.84 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 18.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

