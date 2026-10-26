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26.10.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco macht am Abend Boden gut
Die Aktie von Cisco zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,5 Prozent auf 110,28 USD zu.
Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 110,28 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'329 Punkten liegt. Der Kurs der Cisco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 111,00 USD zu. Bei 108,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'494'509 Cisco-Aktien.
Bei 130,36 USD markierte der Titel am 05.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,21 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 70,07 USD fiel das Papier am 25.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Cisco-Aktie mit einem Verlust von 36,47 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Cisco-Aktionäre betrug im Jahr 2026 1,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,71 USD belaufen. Am 12.08.2026 äusserte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,97 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,71 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.67 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.25 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 18.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Cisco im Jahr 2027 5,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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