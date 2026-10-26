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26.10.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco am Montagnachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Cisco. Zuletzt konnte die Aktie von Cisco zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,8 Prozent auf 109,50 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Cisco zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,8 Prozent auf 109,50 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'408 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Cisco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 109,87 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 108,15 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 782'543 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 130,36 USD. Gewinne von 19,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 70,07 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 36,01 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Cisco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Cisco am 12.08.2026 vor. Cisco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,71 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 17.25 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 14.67 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Cisco ein EPS in Höhe von 5,10 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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