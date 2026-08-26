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26.08.2026 16:29:00

Cisco Aktie News: Cisco am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Cisco Aktie News: Cisco am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Cisco. Zuletzt wies die Cisco-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 112,12 USD nach oben.

Cisco
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 112,12 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'457 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Cisco-Aktie bisher bei 112,43 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,51 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 392'931 Cisco-Aktien umgesetzt.

Bei 130,36 USD markierte der Titel am 05.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2025 Kursverluste bis auf 66,14 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cisco-Aktie 69,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,71 USD je Cisco-Aktie. Cisco gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,97 USD, nach 0,71 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Cisco im vergangenen Quartal 17.25 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cisco 14.67 Mrd. USD umsetzen können.

Am 18.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Cisco veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 5,12 USD je Cisco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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