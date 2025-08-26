Cisco Aktie News: Cisco steigt am Dienstagabend

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 67,96 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 45'302 Punkten steht. Bei 68,30 USD erreichte die Cisco-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,23 USD. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'593'277 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 72,55 USD. Mit einem Zuwachs von 6,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,86 USD. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Cisco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,66 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cisco 1,62 USD aus. Cisco liess sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Cisco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.67 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13.64 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert.

Experten taxieren den Cisco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,05 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

