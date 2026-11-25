Das Papier von Cisco legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 94,16 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'304 Punkten steht. Bei 94,21 USD erreichte die Cisco-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,20 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'808'441 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.06.2026 markierte das Papier bei 130,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cisco-Aktie derzeit noch 38,45 Prozent Luft nach oben. Am 13.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cisco-Aktie 29,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Cisco seine Aktionäre 2026 mit 1,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,69 USD je Aktie ausschütten. Am 12.11.2026 legte Cisco die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Cisco 18.52 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.88 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Cisco wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 17.02.2027 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 5,51 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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