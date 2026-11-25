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25.11.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Cisco gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 92,31 USD.
Die Cisco-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 92,31 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 49'148 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Cisco-Aktie bis auf 91,05 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,20 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 802'641 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 130,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie. Am 13.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,81 USD ab. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 26,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,69 USD aus. Am 12.11.2026 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cisco in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.52 Mrd. USD im Vergleich zu 14.88 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Cisco am 17.02.2027 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,51 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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