Cisco Aktie News: Anleger greifen bei Cisco am Abend zu

Um 20:26 Uhr wies die Cisco-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 107,40 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'782 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Cisco-Aktie bis auf 108,63 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 106,99 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'296'896 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130,36 USD erreichte der Titel am 05.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,82 USD am 15.10.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cisco-Aktie 37,78 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,71 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Cisco am 12.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,97 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,71 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.25 Mrd. USD – ein Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cisco 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Cisco Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,10 USD je Cisco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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