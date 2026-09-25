Cisco Aktie News: Cisco am Freitagnachmittag höher

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Cisco zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 107,44 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'500 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Cisco-Aktie bis auf 108,63 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 106,99 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 594'804 Cisco-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2026 markierte das Papier bei 130,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 37,81 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Cisco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden. Cisco veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cisco 0,71 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 17.25 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Cisco einen Gewinn von 5,10 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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