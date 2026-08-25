Cisco Aktie News: Cisco am Abend in Grün

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 110,81 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'526 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Cisco-Aktie bei 112,48 USD. Bei 112,33 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1'359'753 Cisco-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 130,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 17,64 Prozent Plus fehlen der Cisco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,14 USD am 13.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Cisco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Am 12.08.2026 äusserte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Cisco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,71 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 17.25 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 14.67 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den Cisco-Gewinn für das Jahr 2027 auf 5,12 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Cisco enttäuscht mit KI-Ausblick - Aktie rutscht vorbörslich ab

NVIDIA-Aktie im Fokus: Der Weg in den nächsten Milliardenmarkt ist geebnet

Commerzbank-Portfolio Q1 2026: Microsoft löst Alphabet als grösste US-Position ab