Cisco Aktie News: Cisco am Nachmittag mit Kursplus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Cisco zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 111,46 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'488 Punkten liegt. Bei 112,48 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,33 USD. Der Tagesumsatz der Cisco-Aktie belief sich zuletzt auf 556'842 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130,36 USD erreichte der Titel am 05.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 14,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,14 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cisco-Aktie derzeit noch 40,66 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,71 USD aus. Am 12.08.2026 hat Cisco die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.25 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Cisco wird am 18.11.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Cisco-Gewinn in Höhe von 5,12 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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