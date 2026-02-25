Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’977 -0.1%  SPI 19’218 0.1%  Dow 49’497 0.7%  DAX 25’176 0.8%  Euro 0.9125 0.1%  EStoxx50 6’173 0.9%  Gold 5’203 1.1%  Bitcoin 53’380 7.7%  Dollar 0.7730 -0.1%  Öl 71.2 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758NVIDIA994529Roche1203204Sandoz124359842Novartis1200526Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
Sandisk-Aktie im Fokus: Das nächste NVIDIA?
VW-Aktie im Blick: Manager fordern Millionen - Gerichtsstreit um Kündigungen
Lucid-Aktie legt zu: Tesla-Rivale weiterhin tief in den roten Zahlen
Suche...

Cisco Aktie 918546 / US17275R1023

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.02.2026 20:27:13

Cisco Aktie News: Cisco am Abend mit Aufschlag

Cisco Aktie News: Cisco am Abend mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Cisco. Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 78,75 USD.

Cisco
60.59 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 78,75 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 49'437 Punkten notiert. Die Cisco-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 79,12 USD. Bei 78,49 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'174'438 Cisco-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 88,18 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,98 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (52,11 USD). Abschläge von 33,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im Vorjahr hatte Cisco 1,62 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Cisco liess sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.99 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.35 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 20.05.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Cisco veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Arista Networks-Aktie legt nach starken Zahlen zweistellig zu: Anleger reagieren begeistert

Cisco-Aktie verliert dennoch: Jahresprognose nach gutem Quartal angehoben

Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel


Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com