Cisco Aktie News: Cisco am Abend mit Aufschlag

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 78,75 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 49'437 Punkten notiert. Die Cisco-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 79,12 USD. Bei 78,49 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'174'438 Cisco-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 88,18 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,98 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (52,11 USD). Abschläge von 33,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im Vorjahr hatte Cisco 1,62 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Cisco liess sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.99 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.35 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 20.05.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Cisco veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

