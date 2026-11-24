Um 20:26 Uhr ging es für die Cisco-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 94,14 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 50'030 Punkten steht. Die Cisco-Aktie sank bis auf 92,67 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,70 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'285'734 Cisco-Aktien.

Am 05.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 130,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Cisco-Aktie mit einem Kursplus von 38,47 Prozent wieder erreichen. Bei 72,81 USD erreichte der Anteilsschein am 13.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 29,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,69 USD aus. Cisco liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Cisco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,72 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Cisco im vergangenen Quartal 18.52 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cisco 14.88 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Cisco am 17.02.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Cisco-Gewinn in Höhe von 5,51 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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