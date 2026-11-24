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24.11.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco verliert am Nachmittag
Die Aktie von Cisco gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Cisco-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 94,57 USD ab.
Um 16:28 Uhr ging es für die Cisco-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 94,57 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'701 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Cisco-Aktie bis auf 94,38 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,70 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 804'799 Stück.
Am 05.06.2026 markierte das Papier bei 130,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cisco-Aktie derzeit noch 37,85 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,81 USD am 13.01.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cisco-Aktie derzeit noch 23,01 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,69 USD aus. Am 12.11.2026 hat Cisco die Kennzahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 18.52 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.88 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2027 veröffentlicht.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Cisco-Gewinn in Höhe von 5,51 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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