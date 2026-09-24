Cisco Aktie News: Cisco am Abend leichter

Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 105,85 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'413 Punkten liegt. Bei 105,09 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 105,65 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'792'774 Cisco-Aktien.

Bei 130,36 USD erreichte der Titel am 05.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 18,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 66,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,71 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Cisco am 12.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 USD gegenüber 0,71 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cisco in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.25 Mrd. USD im Vergleich zu 14.67 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Cisco-Bilanz für Q1 2027 wird am 18.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 5,10 USD je Cisco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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