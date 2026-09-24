Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.09.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco am Abend leichter
Die Aktie von Cisco gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Cisco-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 105,85 USD abwärts.
Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 105,85 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'413 Punkten liegt. Bei 105,09 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 105,65 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'792'774 Cisco-Aktien.
Bei 130,36 USD erreichte der Titel am 05.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 18,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 66,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,71 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Cisco am 12.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 USD gegenüber 0,71 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cisco in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.25 Mrd. USD im Vergleich zu 14.67 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Cisco-Bilanz für Q1 2027 wird am 18.11.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 5,10 USD je Cisco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Cisco enttäuscht mit KI-Ausblick - Aktie rutscht vorbörslich ab
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cisco Inc.
|
24.09.26
|Cisco Aktie News: Cisco am Abend leichter (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Cisco Aktie News: Cisco am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse New York: S&P 500 am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Gute Stimmung in New York: Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
Analysen zu Cisco Inc.
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.