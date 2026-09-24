Cisco Aktie News: Cisco am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Um 16:28 Uhr fiel die Cisco-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 105,72 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'333 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Cisco-Aktie bei 105,09 USD. Bei 105,65 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 570'958 Cisco-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 130,36 USD. Dieser Kurs wurde am 05.06.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cisco-Aktie 23,31 Prozent zulegen. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 66,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,80 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,71 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Cisco am 12.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,97 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cisco ein EPS von 0,71 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 17.25 Mrd. USD gegenüber 14.67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Cisco am 18.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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