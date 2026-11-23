Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 6,3 Prozent auf 96,39 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 49'727 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 96,75 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 96,40 USD. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'509'747 Stück gehandelt.

Bei 130,36 USD markierte der Titel am 05.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cisco-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2026 (72,81 USD). Abschläge von 24,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,69 USD. Im Vorjahr erhielten Cisco-Aktionäre 1,66 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 12.11.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 18.52 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.88 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Cisco wird am 17.02.2027 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Cisco-Aktie in Höhe von 6,58 USD im Jahr 2029 aus.

Redaktion finanzen.ch

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