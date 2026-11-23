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23.11.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco gewinnt am Montagnachmittag kräftig
Die Aktie von Cisco gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Cisco-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,3 Prozent auf 96,38 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Cisco-Papiere um 16:28 Uhr 6,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'707 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Cisco-Aktie bisher bei 96,61 USD. Bei 96,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'013'314 Cisco-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130,36 USD) erklomm das Papier am 05.06.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,26 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,81 USD ab. Mit Abgaben von 24,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Cisco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,69 USD ausgeschüttet werden. Am 12.11.2026 legte Cisco die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,72 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,42 Prozent auf 18.52 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.88 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Cisco am 17.02.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Cisco-Aktie in Höhe von 6,58 USD im Jahr 2029 aus.
Redaktion finanzen.ch
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