Cisco Aktie News: Cisco am Abend behauptet

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 20:26 Uhr die Cisco-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 106,44 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'588 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Cisco-Aktie sogar auf 106,86 USD. Im Tief verlor die Cisco-Aktie bis auf 105,91 USD. Bei 106,22 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1'399'530 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130,36 USD erreichte der Titel am 05.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cisco-Aktie derzeit noch 22,47 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (66,82 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,71 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 USD gegenüber 0,71 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Cisco mit einem Umsatz von insgesamt 17.25 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 17,58 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Cisco-Gewinn für das Jahr 2027 auf 5,10 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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