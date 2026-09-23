Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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23.09.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco am Nachmittag kaum bewegt
Die Aktie von Cisco hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Cisco-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 106,35 USD.
Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Cisco-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 106,35 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'762 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Cisco-Aktie bisher bei 106,86 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Cisco-Aktie bis auf 105,95 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,22 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 565'053 Stück.
Bei einem Wert von 130,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2026). Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 22,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 66,82 USD. Mit Abgaben von 37,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Cisco liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,71 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.25 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14.67 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Cisco-Bilanz für Q1 2027 wird am 18.11.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 5,10 USD je Cisco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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