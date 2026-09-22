Cisco Aktie News: Cisco mit herben Abschlägen am Abend

Die Cisco-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 5,6 Prozent auf 105,17 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'885 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Cisco-Aktie bei 104,51 USD. Mit einem Wert von 110,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3'388'869 Cisco-Aktien den Besitzer.

Bei 130,36 USD erreichte der Titel am 05.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 23,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 66,82 USD fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Cisco-Aktie mit einem Verlust von 36,46 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,71 USD aus. Cisco veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,97 USD gegenüber 0,71 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent auf 17.25 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Cisco-Bilanz für Q1 2027 wird am 18.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Cisco-Gewinn in Höhe von 5,12 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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