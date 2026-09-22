Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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22.09.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Cisco gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Cisco gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,3 Prozent auf 107,73 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die Cisco-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,3 Prozent auf 107,73 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'834 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Cisco-Aktie bis auf 107,60 USD. Mit einem Wert von 110,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1'016'287 Cisco-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2026 bei 130,36 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cisco-Aktie derzeit noch 21,01 Prozent Luft nach oben. Am 15.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 61,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Cisco-Aktionäre betrug im Jahr 2026 1,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,71 USD belaufen. Cisco liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,71 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 17.25 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 14.67 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,12 USD je Cisco-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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