Cisco Aktie News: Cisco zeigt sich am Freitagabend freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,3 Prozent auf 67,22 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 45'636 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Cisco-Aktie bis auf 68,04 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 67,35 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'040'696 Cisco-Aktien umgesetzt.

Bei 72,55 USD markierte der Titel am 12.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cisco-Aktie somit 7,35 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 47,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cisco-Aktie 28,80 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,66 USD aus. Cisco liess sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent auf 14.67 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Cisco dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Cisco ein EPS in Höhe von 4,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

