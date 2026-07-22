Cisco Aktie News: Cisco am Mittwochabend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 112,55 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'296 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Cisco-Aktie bis auf 113,73 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 111,72 USD. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'436'116 Stück gehandelt.

Am 05.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 130,36 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.08.2025 bei 65,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cisco-Aktie derzeit noch 41,58 Prozent Luft nach unten.

Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,66 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cisco am 13.05.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cisco ein EPS von 0,62 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 15.84 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.15 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Cisco wird am 19.08.2026 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,28 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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