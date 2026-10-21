Cisco Aktie News: Cisco am Mittwochabend mit Aufschlag

Um 20:26 Uhr ging es für das Cisco-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 107,41 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'811 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Cisco-Aktie bei 107,89 USD. Mit einem Wert von 107,23 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'154'756 Cisco-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130,36 USD) erklomm das Papier am 05.06.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cisco-Aktie 21,37 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,85 USD ab. Mit Abgaben von 34,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Cisco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cisco 1,66 USD aus. Am 12.08.2026 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 USD gegenüber 0,71 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 17.25 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.67 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 5,10 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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