Cisco Aktie News: Cisco am Abend auf grünem Terrain

Die Cisco-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 109,79 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'062 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Cisco-Aktie sogar auf 110,50 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 109,96 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'440'115 Cisco-Aktien.

Am 05.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 130,36 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cisco-Aktie. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,82 USD. Mit Abgaben von 39,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Cisco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cisco 1,66 USD aus. Am 12.08.2026 äusserte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,97 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,71 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 17.25 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.67 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Cisco am 18.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 5,12 USD je Cisco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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