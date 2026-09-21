Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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21.09.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Anleger schicken Cisco am Montagnachmittag ins Minus
Die Aktie von Cisco gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Cisco gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 109,23 USD abwärts.
Die Cisco-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 109,23 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'918 Punkten notiert. Die Cisco-Aktie sank bis auf 108,83 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 109,96 USD. Der Tagesumsatz der Cisco-Aktie belief sich zuletzt auf 735'861 Aktien.
Am 05.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 130,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cisco-Aktie derzeit noch 19,35 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 66,82 USD. Mit Abgaben von 38,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,71 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cisco am 12.08.2026. Es stand ein EPS von 0,97 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cisco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,71 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.67 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.25 Mrd. USD ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Cisco am 18.11.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 5,12 USD je Cisco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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