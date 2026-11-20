Die Cisco-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 91,79 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 48'592 Punkten notiert. Die Cisco-Aktie gab in der Spitze bis auf 91,41 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 94,11 USD. Der Tagesumsatz der Cisco-Aktie belief sich zuletzt auf 3'702'601 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2026 auf bis zu 130,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 29,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2026 (72,81 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Cisco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,69 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cisco 1,66 USD aus. Am 12.11.2026 legte Cisco die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cisco ein EPS von 0,72 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Cisco im vergangenen Quartal 18.52 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cisco 14.88 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 17.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Cisco im Jahr 2027 5,51 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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