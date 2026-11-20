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20.11.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco fällt am Freitagnachmittag
Die Aktie von Cisco gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 94,50 USD.
Das Papier von Cisco gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 94,50 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 49'225 Punkten notiert. Die Cisco-Aktie gab in der Spitze bis auf 93,68 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,11 USD. Der Tagesumsatz der Cisco-Aktie belief sich zuletzt auf 1'636'316 Aktien.
Am 05.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 130,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cisco-Aktie derzeit noch 37,95 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2026 bei 72,81 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cisco-Aktie 22,95 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Cisco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,69 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cisco 1,66 USD aus. Am 12.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,72 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Cisco 18.52 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.88 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 17.02.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Cisco veröffentlicht werden.
Experten gehen davon aus, dass Cisco im Jahr 2027 5,51 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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