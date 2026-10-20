Cisco Aktie News: Cisco tendiert am Abend nordwärts

Um 20:26 Uhr ging es für das Cisco-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 106,66 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'462 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Cisco-Aktie bis auf 107,06 USD. Bei 106,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 911'422 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130,36 USD erreichte der Titel am 05.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cisco-Aktie derzeit noch 22,22 Prozent Luft nach oben. Am 23.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,85 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Cisco-Aktie mit einem Verlust von 34,51 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Cisco seine Aktionäre 2026 mit 1,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,71 USD je Aktie ausschütten. Am 12.08.2026 äusserte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Cisco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,71 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 17.25 Mrd. USD gegenüber 14.67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Cisco am 18.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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