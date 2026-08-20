Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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20.08.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco am Donnerstagabend mit Verlusten
Die Aktie von Cisco gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 109,49 USD.
Die Cisco-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 109,49 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'848 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Cisco-Aktie bisher bei 109,47 USD. Bei 110,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 1'651'075 Cisco-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130,36 USD) erklomm das Papier am 05.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cisco-Aktie. Am 13.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,14 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cisco-Aktie derzeit noch 39,60 Prozent Luft nach unten.
Cisco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cisco am 12.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,97 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cisco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,71 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Cisco mit einem Umsatz von insgesamt 17.25 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 17,58 Prozent gesteigert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Cisco am 18.11.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 5,13 USD je Cisco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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