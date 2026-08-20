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20.08.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco am Nachmittag im Aufwind
Die Aktie von Cisco zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Cisco zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 110,85 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Cisco-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 110,85 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'107 Punkten steht. Die Cisco-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 110,89 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 110,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 442'766 Cisco-Aktien.
Am 05.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130,36 USD an. Gewinne von 17,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2025 Kursverluste bis auf 66,14 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,34 Prozent würde die Cisco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,71 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cisco am 12.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,97 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,71 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.67 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.25 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 18.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Cisco-Gewinn in Höhe von 5,13 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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