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19.11.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco am Abend mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 95,14 USD.
Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 95,14 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 49'341 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Cisco-Aktie bei 94,98 USD. Bei 99,12 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2'306'779 Cisco-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130,36 USD) erklomm das Papier am 05.06.2026. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 27,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,81 USD. Dieser Wert wurde am 13.01.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,47 Prozent.
Im Jahr 2026 erhielten Cisco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 12.11.2026. In Sachen EPS wurden 1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cisco 0,72 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Cisco im vergangenen Quartal 18.52 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cisco 14.88 Mrd. USD umsetzen können.
Die Cisco-Bilanz für Q2 2027 wird am 17.02.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Cisco im Jahr 2027 5,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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