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19.11.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Cisco gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Cisco legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 98,14 USD.
Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 98,14 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 49'932 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Cisco-Aktie bei 99,18 USD. Mit einem Wert von 99,12 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 681'439 Stück.
Am 05.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 130,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,83 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,81 USD. Dieser Wert wurde am 13.01.2026 erreicht. Mit Abgaben von 25,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Cisco 1,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Cisco liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,14 USD, nach 0,72 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.52 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14.88 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Cisco wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 17.02.2027 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 5,48 USD je Aktie in den Cisco-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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