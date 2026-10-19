Cisco Aktie News: Cisco am Montagabend mit Verlusten

Die Cisco-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 107,14 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'042 Punkten notiert. Die Cisco-Aktie sank bis auf 106,57 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 109,36 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'468'025 Cisco-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2026 auf bis zu 130,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Cisco-Aktie mit einem Kursplus von 21,67 Prozent wieder erreichen. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 68,96 USD ab. Mit Abgaben von 35,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,71 USD aus. Cisco gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,71 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.25 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Cisco dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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