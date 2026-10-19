Cisco Aktie News: Cisco verbilligt sich am Montagnachmittag

Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 107,24 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'998 Punkten steht. Bei 106,87 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 109,36 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 390'838 Cisco-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130,36 USD erreichte der Titel am 05.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 68,96 USD. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 55,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,71 USD aus. Cisco liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,97 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cisco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,71 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.25 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cisco einen Umsatz von 14.67 Mrd. USD eingefahren.

Die Cisco-Bilanz für Q1 2027 wird am 18.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den Cisco-Gewinn für das Jahr 2027 auf 5,10 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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