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19.08.2026 20:27:13

Cisco Aktie News: Cisco tritt am Abend auf der Stelle

Cisco Aktie News: Cisco tritt am Abend auf der Stelle

Die Aktie von Cisco hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Cisco-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 111,60 USD.

Cisco
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Die Cisco-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 111,60 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'469 Punkten steht. Die Cisco-Aktie zog in der Spitze bis auf 112,37 USD an. Bei 110,56 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 112,13 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'297'127 Cisco-Aktien den Besitzer.

Bei 130,36 USD erreichte der Titel am 05.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 16,81 Prozent Plus fehlen der Cisco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,14 USD am 13.09.2025. Mit Abgaben von 40,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Cisco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden. Cisco liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,97 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cisco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,71 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Cisco 17.25 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,13 USD je Cisco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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