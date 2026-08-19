Cisco Aktie News: Cisco am Mittwochnachmittag billiger

Das Papier von Cisco gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 110,62 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'610 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Cisco-Aktie ging bis auf 110,57 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 112,13 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 812'314 Cisco-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 130,36 USD. Dieser Kurs wurde am 05.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 17,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.09.2025 bei 66,14 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cisco-Aktie 67,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Cisco seine Aktionäre 2026 mit 1,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,71 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cisco am 12.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cisco 0,71 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Cisco mit einem Umsatz von insgesamt 17.25 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 17,58 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 5,13 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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