Cisco Aktie News: Cisco am Dienstagabend in Rot

Die Cisco-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 117,59 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'551 Punkten realisiert. Die Cisco-Aktie sank bis auf 114,79 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 117,05 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3'912'171 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 119,39 USD. Dieser Kurs wurde am 18.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cisco-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.05.2025 bei 62,30 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Cisco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,62 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,66 USD. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 13.05.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 USD, nach 0,62 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Cisco mit einem Umsatz von insgesamt 15.84 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,96 Prozent gesteigert.

Die Cisco-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.08.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,27 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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