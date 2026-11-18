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18.11.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco am Mittwochnachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Cisco gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 95,21 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Cisco-Papiere um 16:28 Uhr 0,1 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'286 Punkten liegt. In der Spitze legte die Cisco-Aktie bis auf 96,00 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,00 USD. Bisher wurden heute 553'474 Cisco-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2026 bei 130,36 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,92 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 72,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.
Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,70 USD belaufen. Cisco liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,14 USD, nach 0,72 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.52 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cisco einen Umsatz von 14.88 Mrd. USD eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 17.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 5,48 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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