Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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18.09.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco verbilligt sich am Freitagabend
Die Aktie von Cisco gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Cisco-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 108,93 USD nach.
Die Cisco-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 108,93 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'658 Punkten steht. Die Cisco-Aktie gab in der Spitze bis auf 108,09 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 110,79 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5'302'547 Cisco-Aktien den Besitzer.
Am 05.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130,36 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cisco-Aktie derzeit noch 19,67 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,82 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cisco-Aktie 38,66 Prozent sinken.
Cisco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,97 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cisco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,71 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Cisco 17.25 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Cisco wird am 18.11.2026 gerechnet.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Cisco ein EPS in Höhe von 5,12 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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