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18.09.2026 16:29:00

Cisco Aktie News: Cisco am Nachmittag im Minus

Cisco Aktie News: Cisco am Nachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 109,12 USD ab.

Cisco
89.40 CHF -2.46%
Kaufen Verkaufen

Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 109,12 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'583 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Cisco-Aktie bis auf 109,10 USD. Bei 110,79 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'680'934 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 130,36 USD markierte der Titel am 05.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cisco-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 66,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 63,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,71 USD je Cisco-Aktie. Am 12.08.2026 hat Cisco die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,97 USD gegenüber 0,71 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 17.25 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 14.67 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Cisco am 18.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 5,12 USD je Aktie in den Cisco-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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